PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schwarzer Van oder Kleintransporter nach Unfallflucht gesucht +++ Motorradfahrerin stürzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Schwarzer Van oder Kleintransporter nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Auroffer Straße, Sonntag, 24.07.2022, 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)In Idstein kam es am Sonntagnachmittag zu einer Unfallflucht bei der die Polizei sich nun mit Hinweisen an die Bevölkerung richtet. Im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr parkte ein schwarzer Ford Focus in der Auroffer Straße zwischen einem dortigen Fast Food Lokal und einer Tankstelle. Hier habe ein mit mehreren Personen besetztes schwarzes Fahrzeug, in der Größe eines Van oder Kleintransporters, zurückgesetzt und sei mit der Front des Ford zusammengestoßen. Ohne sich um den rund 2.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin davon. Ersten Hinweisen zufolge, verluden die Insassen des gesuchten Fahrzeugs kurz vor dem Unfall Gegenstände in ein ebenfalls in der Auroffer Straße geparktes, silbernes Fahrzeug.

Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder der verantwortlichen Person nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Motorradfahrerin stürzt, Bundesstraße 275, Zwischen Reichenbach und Niederems, Sonntag, 24.07.2022, 10:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen stürzte eine Motoradfahrerin beim Befahren der Bundesstraße 275 bei Waldems und zog sich Verletzungen zu. Gegen 10:00 Uhr befuhr die 54-Jährige aus Oberursel mit ihrem Motorrad der Marke "Suzuki" die B 275 von Reichenbach nach Niederems. Hierbei kam die Dame aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus nach Idstein gebracht werden. An ihrem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell