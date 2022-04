POL-VER: ++Feuerwehren löschen brennende Strohballen++Schwerverletzter Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Einbrecher beschäftigen die Polizei++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Feuerwehren löschen brennende Strohballen Dörverden. Rund 20 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren aus Dörverden und Hülsen haben am Mittwochabend einen Strohballenbrand in der Straße "Am Lohof" gelöscht. Die Ursache des Brandes, bei dem ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. An den Löscharbeiten war auch ein örtlicher Landwirt beteiligt, der mit Hilfe eines Güllefasses Wasser zur Brandstelle beförderte.

Schwerverletzter Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß Oyten. Schwere Verletzungen hat sich am frühen Mittwochabend ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw in der Hauptstraße zugezogen. Ein in Richtung Bremen fahrender 57-jähriger Autofahrer hatte den entgegenkommenden Zweiradfahrer übersehen, als er auf ein Grundstück abbiegen wollte. Ein Zusammenstoß war unausweichlich. Der Autofahrer blieb unverletzt. An Auto und Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Osterholz-Scharmbeck. Beim Verlassen eines Grundstückes hat ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Hohenfelder Straße eine 32-jährige Frau in ihrem Auto übersehen. Durch den Zusammenstoß der Autos zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Ihre Autos waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Einbrecher beschäftigen die Polizei

Schwanewede. Bislang unbekannte Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Schwanewede aktiv. In der Ostlandstraße drangen sie durch ein Fenster in ein Geschäft ein und stahlen aus einer Kasse das Wechselgeld. Nur wenige Hundert Meter entfernt versuchten Unbekannte, die Eingangstür einer Tankstelle in der Hospitalstraße aufzuhebeln. Ein Einbruch scheiterte jedoch. Die Schwaneweder Polizei schließt nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt haben könnte. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang nach einem schlanken, ca. 180 Zentimeter großen Mann mit dunkler Oberbekleidung, der mit einem Damenfahrrad unterwegs war. Ob es sich dabei um einen der Täter gehandelt hat, ist allerdings noch unklar. Zeugen, die am Dienstagabend oder in den darauffolgenden Nachtstunden verdächtige Personen in der Ostlandstraße oder in der Hospitalstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

