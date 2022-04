Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Großaufgebot der Feuerwehr rückt nach Hülsen aus - 37-jährige bei Löschversuchen verletzt++

Dörverden (ots)

Ein Großaufgebot von Polizei und mehreren Feuerwehren rückte am Mittwochvormittag in die Hintere Straße nach Hülsen aus, wo eine brennende Mülltonne ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand zu setzen drohte. Dass es dabei nicht zum Äußersten kam und die Flammen lediglich eine große Holztür beschädigten, ist dem engagierten Eingreifen einer 37-jährigen Anwohnerin zu verdanken, die sofort eigene Löschversuche unternahm und dadurch ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern konnte. Allerdings verletzte sich die 37-Jährige dabei leicht und atmete auch Rauchgas ein, so dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hülsen, Westen, Wahnebergen, Dörverden, Stedorf konnten sich im Wesentlichen auf die Nachlöscharbeiten beschränken. Die eigens aus Verden angerückte Drehleiter der Ortswehr brauchte gar nicht einzugreifen. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten erste Ermittlungen zur Entstehung des Brandes auf. Ursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen Kamin-Asche vom Vortag gewesen sein, die noch nicht vollständig erkaltet war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

