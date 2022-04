Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Rentnerin bestohlen++Diebe waren auf Bargeld aus++Hoher Schaden bei Wildunfall++Holzschnitzel geraten in Brand++Eingangstür mit Gullideckel eingeworfen...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Rentnerin bestohlen

Verden. Beim Betreten eines Verbrauchermarktes in der Max-Planck-Straße ist am Montagvormittag eine 70-jährige Frau bestohlen worden. Unbekannte stahlen das Portmonee der Blenderanerin, ohne dass diese etwas davon bemerkte. Hinweise auf die Täter konnte die Geschädigte daher auch nicht geben. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach etwaigen Zeugen, die am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, verdächtige Personen vor den Verbrauchermärkten in der Max-Planck-Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Diebe waren auf Bargeld aus

Dörverden. Ein Moment der Unaufmerksamkeit ist am Montagvormittag einer 89-jährigen Dörverdenerin zum Verhängnis geworden. Während sie sich nach Waren umschaute, stahlen bislang unbekannte Täter aus der im Einkaufswagen liegenden Handtasche der Frau das Portmonee und die Fahrzeugschlüssel. Während letztere später wieder aufgefunden wurden, blieb das Portmonee mit Ausweispapieren, Kreditkarte und Bargeld verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Hoher Schaden bei Wildunfall

Dörverden. Auf rund 6.000 Euro schätzt die Polizei die Höhe eines Sachschadens, der am Montagmittag bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße zwischen Verden und Wahnebergen entstanden ist. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer konnte einem die Fahrbahn querenden Stück Rehwild nicht ausweichen und stieß damit zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh wurde bei dem Zusammenprall auf der Stelle getötet.

Holzschnitzel geraten in Brand

Armsen. Ein Brand im Holzschnitzellager einer Biogasanlage in Armsen hat am frühen Montagabend einen Schaden von circa 2.000 Euro verursacht. Dass nicht noch größerer Schaden entstand, ist auf die frühzeitige Entdeckung des Brandes zurückzuführen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Armsen und Neddenaverbergen löschten den Brand. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei übernahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf.

Eingangstür mit Gullideckel eingeworfen

Oyten. Mit einem Gullideckel haben bislang unbekannte Täter am Montagvormittag die verschlossene Eingangstür der Tennishalle in Sagehorn eingeworfen und dadurch einen erheblichen Schaden verursacht. Aus dem Gebäude wurde lediglich eine geringe Menge Alkohol gestohlen, so dass der verursachte Gebäudeschaden den Wert der Beute deutlich übersteigt. Der Einbruch dürfte sich nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei zwischen 11 Uhr und 14.35 Uhr ereignet haben. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen im Umfeld der Tennishalle oder im Schwarzen Weg beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 beim Polizeikommissariat in Achim zu melden.

Portmonee gestohlen

Ritterhude. Obwohl sie ihre Handtasche geschlossen und am Körper getragen hat, ist einer 60-jährigen Bremerin am Montagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Straße "An der Ihle" das Portmonee gestohlen worden. Neben persönlichen Dokumenten kamen auch eine Kreditkarte und Bargeld abhanden. Die 60-Jährige bemerkte von dem Diebstahl nicht und konnte daher auch keine Hinweise auf den oder die Täter geben. Die örtliche Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell