POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden/Osterholz vom 24.04.2022

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Vorsätzliche Brandstiftung

Langwedel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten unbekannte Täter in der Straße Sonnenbergsweg einen Stapel Kopfholz in Brand. Der ca. 3x5x30m³ große Stapel wurde dabei völlig zerstört. Es kam dabei zu einem großen Feuerwehreinsatz, da das Feuer auf den nahegelegenen Wald überzuspringen drohte. Aufgrund der momentanen Trockenheit sind Brände wie diese ein großes Risiko. Wer Hinweise zu den möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/806-215 zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Achim. Am Morgen des 24.04.22, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel ein Pkw auf der A27, Fahrtrichtung Walsrode aufgrund der auffälligen Fahrweise kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer konnte vor Ort eine Alkoholbeeinflussung von 0,9 Promille festgestellt werden. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer genommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Ladendiebstahl

Posthausen.

Am späten Samstagvormittag kam es in einem Einkaufszentrum in Ottersberg / Ortsteil Posthausen zu einem Ladendiebstahl durch zwei 27 und 51-jährige weibliche Beschuldigte aus Lüneburg. Diese entfernten von diversen Bekleidungsstücken die Sicherungsetiketten und verpackten diese in mitgebrachten Taschen. Anschließend verließen beide Täterinnen das Modehaus ohne die erlangten Waren zu bezahlen. Hinter dem Kassenbereich wurden die Beschuldigten durch den Sicherheitsdienst aufgehalten. Die Kontrolle ergab, dass beide Beschuldigten Diebesgut im Wert von 700EUR mit sich führten. Weiterhin konnte in dem mitgeführten Pkw weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Gegen beide Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

Sagehorn. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Samstagvormittag kam es in Oyten / Ortsteil Sagehorn zu einem Einbruchsdiebstahl in eine ehemalige Tennishalle. Die bisher unbekannten Täter hebelten eine Seitentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten neben Pfandflaschen auch eine nicht genauer bekannte Anzahl an Fahrrädern. Die Polizei Oyten bittet Bürger, welche weitere Hinweise zu der Tat geben können sich unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Achim. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen Mercedes im Ortsteil Bierden. Bei der Kontrolle konnte bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Kokain und THC festgestellt werden. Dem nunmehr Betroffenen einer Ordnungswidrigkeit wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigem bis auf weiteres untersagt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Samstagabend wurde im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck eine Straßenverkehrsgefährdung mitgeteilt, bei welcher der Anrufer einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen verhindern konnte. Der Pkw-Fahrer konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 70-jährigen Fahrzeugführer konnte während der Befragung deutlicher Alkoholeinfluss wahrgenommen werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,03 Promille. Darüber hinaus handelt es sich bei dem 70-jährigen ebenfalls um den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, welche sich um 17:20 Uhr in der Straße Am Klosterholz in Osterholz-Scharmbeck ereignet hat. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Schaden von ca. 1000EUR entstanden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

