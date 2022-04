Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch an der Westerweder Straße ++ Rücksichtsloses Überholmanöver - Polizei sucht silbernen Touran ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch an der Westerweder Straße

Lilienthal. Einbrecher haben am Mittwoch ein Einfamilienhaus an der Westerweder Straße heimgesucht. Sie hebelten zwischen 12 und 15 Uhr ein Fenster auf und suchten anschließend im Haus nach Wertgegenständen. Letztlich erbeuteten sie drei Fernsehgeräte, mit denen sie unerkannt flüchteten. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Laufe des Tages verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Rücksichtsloses Überholmanöver - Polizei sucht silbernen Touran

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem rücksichtslosen Überholmanöver am Donnerstagabend auf der Westerbecker Straße sucht die Polizei Osterholz nach Zeugen des Vorfalls. Gegen 20:15 Uhr befuhr der gesuchte Fahrer des silbernen VW Tourans mit OHZ-Kennzeichen in Richtung Hülseberg. Trotz herannahendem Gegenverkehr setzte der Unbekannte zum Überholen an, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt unbekümmert fort und touchierte sogar noch zwei Mülltonnen, die am angrenzenden Gehweg standen. Sachstanden entstand, wenn überhaupt, höchstens am VW des unbekannten Beschuldigten. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hinweise zum Fahrer und dessen VW Touran nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

