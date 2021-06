Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 20.06.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vorfahrt missachtet - Offenbach

Am frühen Samstagabend um 17:30 Uhr ereignete sich in der Einmündung Kaiserleistraße zum Goethering ein Verkehrsunfall, der zwei Leichtverletzte und einen Fahrzeugschaden in Höhe von 10.000 Euro zur Folge hatte. Da die dortige Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb war, wird der Verkehr dort durch entsprechende Verkehrszeichen geregelt. Ein 39-jähriger Seat-Fahrer aus Offenbach missachtete die Vorfahrt eines 53-jährigen Frankfurters und stieß mit dessen Renault zusammen. Die Insassen des Seat kamen leicht verletzt in eine Klinik.

Bereich Main-Kinzig

1. Auffahrunfall - Maintal/Landstraße 3209

Zu spätes Bremsen und zu geringer Abstand zum Vordermann führte am frühen Samstagmittag um 12:25 Uhr auf der Landstraße 3209 im Kreuzungsbereich zur Bischofsheimer Straße zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Während ein Verkehrsteilnehmer aus Frankfurt mit seinem BMW an dortiger roten Ampel wartete und zwei nachfolgende Pkw sich anschlossen und abbremsten, fuhr eine 81-jährige Mini-Fahrerin aus dem Landkreis Kaiserslautern ungebremst auf und schob alle Fahrzeuge ineinander. Die Dame und ihre Mitfahrerin, ein 7-jähriges Kind, wurden zur vorsorglichen Abklärung in eine Klinik verbracht. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro.

2. Brandstiftung - Hanau

Ein leerstehendes Wohnhaus auf dem Grundstück eines verlassenen Steinbruchs an der Kesselstädter Straße war das Ziel bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag. Im Erdgeschoss setzten sie einen Raum in Brand. Das Feuer schlug auf den Dachstuhl und einen Teil der Außenfassade über. Die kurz nach Mitternacht alarmierte Feuerwehr "flutete" das Gebäude über das Dach. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt, das Haus als einsturzgefährdet eingestuft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Autokorso im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft

Im Zuständigkeitsbereich des PP Südosthessen wurden nur vereinzelt Fahrzeuge und Personen gemeldet, die den Sieg der deutschen Nationalmannschaft feierten. Zu keiner Zeit kam es zu Verkehrsbehinderungen, die ein Einschreiten der Polizei notwendig gemacht hätte.

Offenbach am Main, 20.06.2021, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell