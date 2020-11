Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Unbekannte in Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Samstag den 28.11.2020, in der Zeit von 20.00 bis 23.10 Uhr, in eine in der Gärtnerstraße gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hier nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Mieterin aus, hebelten die Wohnungsabschlusstür auf, gelangten so ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas aus den Wohnräumen entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand an der Tür ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Der oder die Täter konnte im Anschluss an die Tat unerkannt entkommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

