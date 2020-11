Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mindestens 6 Fahrzeuge mit Fahrrädern und Blumenkübeln beschädigt - Zeugen gesucht

HeidelbergHeidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:05 Uhr meldete ein Zeuge zwei betrunkene Männer, welche in der Bergheimer Straße aus Richtung Mittermaierstraße in Richtung Bismarckplatz liefen und Fahrräder, sowie Blumenkübel gegen dort zum Parken abgestellte Fahrzeuge warfen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamten die beiden Täter nicht mehr feststellen. Die beiden Männer wurden vom Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 160-1,70 m groß und dunkel bekleidet. Sie schienen erkennbar betrunken und hätten nur gebrochen deutsch gesprochen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621/174-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Dominik Wolf

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell