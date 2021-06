Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 19.06.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher hatte wohl noch Durst? - Bad Orb

Am Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, hatte ein 23-Jähriger aus Biebergemünd wohl noch etwas Durst und stieg in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Bad Orb ein. Der nächtliche Besucher entriegelte ein gekipptes Fenster und gelangte so in den Landgasthof, wo er neben tiefgefrorenen Lebensmitteln auch eine Flasche Grappa mitgehen lassen wollte. Die Betreiber der Lokalität wurden auf den Einbruch aufmerksam und konnten den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 19.06.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell