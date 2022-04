Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch am Mühlenweg ++ Katalysator entwendet ++ Auffahrunfall: Verletzte Person und hoher Sachschaden ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch am Mühlenweg

Verden. Einbrecher haben am Donnerstag ein Einfamilienhaus am Mühlenweg heimgesucht. Sie hebelten zwischen 8 und 18:30 Uhr ein Fenster auf und suchten anschließend im Haus nach Wertgegenständen. Letztlich fanden sie Schmuck, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Laufe des Tages verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Katalysator entwendet

Ottersberg. Am Bahnhof machten sich in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter an einem hier geparkten Mercedes zu schaffen. Sie demontierten vom Pkw den Katalysator und flohen anschließend unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04202/9960 Kontakt zur Polizei Achim aufzunehmen.

Auffahrunfall: Verletzte Person und hoher Sachschaden

Verden. Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro - dies ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Lindhooper Straße, der sich am Donnerstag gegen 13:15 Uhr ereignete. Eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin war stadteinwärts unterwegs, als sie offenbar aus Unachtsamkeit einen vor ihr an der Ampel abbremsenden Audi übersah, an dessen Lenker ein 40-jähriger Mann saß. Durch die Wucht des folgenden Aufpralls wurde der Audi wiederum auf einen davor befindlichen Mercedes eines 39-jährigen Mannes geschoben. Die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die drei beteiligten Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell