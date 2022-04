POL-VER: Großeinsatz in Trupermoor - Keine Gefahr für Anwohner

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Rollerfahrer flüchtet vor Polizei Achim/Embsen. Die Polizei Achim sucht nach einem bislang unbekannten Rollerfahrer, der am Abend des Ostermontags mit hoher Geschwindigkeit in einem Wohngebiet vor der Polizei geflüchtet ist. Gegen 23:30 Uhr wollten die Beamten den Unbekannten in der Straße Am Edelhof stoppen, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. ...

mehr