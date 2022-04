Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Achim/Embsen. Die Polizei Achim sucht nach einem bislang unbekannten Rollerfahrer, der am Abend des Ostermontags mit hoher Geschwindigkeit in einem Wohngebiet vor der Polizei geflüchtet ist. Gegen 23:30 Uhr wollten die Beamten den Unbekannten in der Straße Am Edelhof stoppen, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer des motorisierten Zweirades jedoch. Die Beamten folgten ihm daraufhin in Richtung Embser Dorfstraße, Breite Straße und Hühnerkamp. Im Einmündungsbereich Breite Straße, Specken und Beekenende ist der Fahrer des Kleinkraftrades schließlich geradeaus auf ein Feld gefahren und entkommen. Die Polizei Achim (Telefon 04202/9960) sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf den Rollerfahrer geben können, dessen Kennzeichen umgeklappt und somit nicht ablesbar war. Bei dem Roller handelt es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad mit beidseitiger rötlicher Farbabsetzung. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm, schwarzer Jacke und helle Jeans.

Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr - Zeugen gesucht

Achim. Am Mittwochmorgen hat die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 7:15 Uhr stoppten sie den 58-jährigen VW-Fahrer auf der Bremer Straße, da dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Atemalkoholwert von 3,4 Promille, woraufhin der Führerschein des Mannes beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Kurz bevor der Kleinwagenfahrer gestoppt wurde, gefährdete er durch abruptes Bremsen einen dahinterfahrenden Rollerfahrer sowie mehrere stadtauswärtsfahrende Autofahrer, die ausweichen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Diese bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Auffahrunfall auf der A1

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A1. Eine 56-jährige Ford-Fahrerin war in Richtung Osnabrück unterwegs. Als sie nahe der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhren ein 65-jähriger Audi-Fahrer sowie ein 45-jähriger VW-Fahrer auf. Verletzt wurde niemand, an den drei Pkw entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Der Audi und der VW mussten abgeschleppt werden.

Auffahrunfall - Eine Person verletzt

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Eitzer Straße (L160) wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 33-jährige Nissan-Fahrerin wollte nach links in die Straße Im Burgfeld abbiegen und bremste daher ab. Eine 49-jährige Audi-Fahrerin erkannt dies zu spät und fuhr auf. Beide Pkw wurden beschädigt, die 33-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

