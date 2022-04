Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 18.04.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Pumpe geriet in Brand

Verden/Langwedel. Am Nachmittag des 17.04.2022 sind die Bewohner eines Hauses in der Berliner Straße in Langwedel mit einem Schrecken davongekommen. Eine Pumpe eines Whirlpools war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Als die Flammen auf die Hausfassade übergriffen, konnte eine komplette Ausbreitung nur durch das Eingreifen eines Nachbars verhindert werden. Die anrückende Feuerwehr löschte den Brand anschließend komplett ab. Die Bewohner blieben unverletzt.

Motorradfahrer stürzt

Verden/Dörverden. Am Sonntagmorgen befuhr ein 69-Jähriger mit seiner Suzuki die Große Straße in Dörverden. In Höhe der Classis-Tankstelle kam dieser aus unbekannter Ursache ohne Beteiligung anderer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand leichter Schaden.

Bereich PK Achim

Diebstahl von Kraftstoff

Oyten. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmitag wurden durch bislang unbekannte Täter aus einer Sattelzugmaschine ca. 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Das Fahrzeug war in der Marie-Curie-Straße in Oyten geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ottersberg/Grasdorf. Am frühen Sonntagabend beabsichtigte ein 33- jähriger Fahrer eines Caddys aus Ottersberg von einem Grundstück in der Grasdorfer Straße auf die Kreisstraße 7 abzubiegen. Dabei überquerte er die Straße und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet. Der 33-Jährige, der anscheinend unverletzt blieb, ließ nach dem Unfall seinen Pkw zurück und entfernte sich zu Fuß von dem Unfallort. An der Wohnanschrift wurde der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten angetroffen. Dort stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Bei dem Unfall entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Straßenbaum Sachschaden. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz

Trunkenheit im Verkehr

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Ostermontag wurde gegen 01:15 Uhr im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck ein 31-jähriger Bremer mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 31-Jährige deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Dem Mann, der sich nun einem Strafverfahren stellen muss, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell