Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/ Osterholz vom 15.04.2022

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

Landkreis Osterholz

Worpswede - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Mittwochmittag kam es in Worpswede, in der Straße Hinter dem Berg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei überholte eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin ein haltendes Postfahrzeug und übersah während des Manövers eine Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte in Folge des Manövers und zog sich verschiedene Verletzungen zu. Die Fahrzeugführerin war mit einem grauen oder schwarzen PKW ähnlich eines SUV unterwegs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern.

Zeugen, welche nähere Angaben zu dem PKW oder der Fahrerin machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Worpswede unter 04792-956790 zu melden.

Lilienthal - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Im Kreuzungsbereich Moorhauser Landstraße/ Ecke Heidloge kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen fuhr der 43jähriger Verursacher in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht anzeigte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 82jährigen, welche den Bereich bei Grün passieren wollte. Beide blieben glücklicherweise unverletzt, die Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 16.000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs kam es kurzzeitig zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs.

Zeugen, die genauere Angaben zu der Ampelsituation machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

Stadtgebiet Osterholz - E-Scooter zu schnell - Zeugenaufruf Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, hat sich eine männliche Person einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Osterholz entzogen. Polizeibeamte wollten einen den Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Kirchenstraße kontrollieren, woraufhin dieser mit einer für einen E-Scooter ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit durch die belebte Fußgängerzone in Richtung Stadtpark flüchtete. Eine Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn führte nicht zum Anhalten der flüchtenden Person. Bei dem Fahrer handelt es sich um eine junge männliche Person, die dunkel gekleidet war und eine Art Motocrosshelm getragen hat.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Täter beschreiben können, oder auch Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet worden sind, sich fernmündlich unter 04791-3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Landkreis Verden

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Verden

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Achim

- keine presserelevanten Ereignisse -

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell