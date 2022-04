Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Polizei bittet um Mithilfe - Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber +++

Landkreis Verden (ots)

+++ Polizei bittet um Mithilfe - Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber +++

Achim. Ein bislang unbekannter Täter überfiel am 18.02.2022, gegen 12:00 Uhr, eine 37-jährige Frau an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Obernstraße (wir berichteten). Die Polizei Achim wendet sich nun mit einem Foto des Täters an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann überfiel die Frau den Ermittlungen zufolge noch in der Bank und forderte die Herausgabe des Portemonnaies. Als sie sich weigert, bedrohte er die Frau mit einem Messer, nahm die Geldbörse gewaltsam an sich und flüchtete anschließend. Die 37-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Der Täter soll zwischen 170 cm und 180 cm groß und kräftig sein. Dem äußeren Erscheinungsbild nach ist der Täter um die 20 Jahre alt. Er habe ein jugendliches Aussehen gehabt, schwarze Haare und braune Augen.

Nachdem der Täter bisher nicht ermittelt werden konnte, hatte das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mögliche Zeugen werden deswegen gebeten, Hinweise auf den Täter oder das Geschehen an die Beamt/-innen des Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 zu melden.

