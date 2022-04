Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Streitigkeiten sorgen für Polizeieinsatz +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Radfahrer übersehen +++

Landkreis Osterholz (ots)

+++ Streitigkeiten sorgen für Polizeieinsatz +++

Grasberg. Für einen größeren Polizeieinsatz am frühen Dienstagabend sorgten Streitigkeiten zwischen zwei Familien im Heckenweg. Zunächst sollen sich ein 31-Jähriger und ein 30-Jähriger geschlagen haben. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist bisher unklar. Gegen 20:30 Uhr kam es im Heckenweg jedoch erneut zu Streitigkeiten. Vor Ort stellte die Polizei rund 30 Personen fest, sodass die Beamten mit zahlreichen Einsatzkräften anrückten. Einzelne Personen der beiden Streitparteien erhielten Platzverweise. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern an.

+++ Versuchter Wohnungseinbruch +++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag versuchten bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kirchenstraße einzubrechen. Sie versuchten dort eine Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

+++ Radfahrer übersehen +++

Lilienthal. In der Falkenberger Landstraße wurde eine 47-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem 80-jährigen VW-Fahrer leicht verletzt. Beim Einfahren von einer Grundstücksausfahrt auf die Falkenberger Landstraße übersah der VW-Fahrer die Radfahrerin, die den dortigen Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung Lilienthal-Zentrum befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ferner leichter Sachschaden.

+++ Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz +++

Worpswede. Ersten Informationen zufolge könnte ein Vogelnest Ursache für einen Kaminbrand im Fichtenweg gewesen sein. Beim Entzünden des Kaminfeuers geriet das Vogelnest in Brand. Ein 57-jähriger Bewohner verletzte sich beim Versuch das Feuer selbst zu löschen demnach leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Neben der Polizei waren die die Feuerwehren aus Hüttenbusch und Neu St. Jürgen mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Am Einfamilienhaus entstand nach ersten Informationen kein Schaden. Das Vogelnest musste durch die Feuerwehr aus dem Schornstein entfernt werden.

