Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind ++ Auf Pkw aufgefahren und von Fahrbahn abgekommen ++ 77-jähriger Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab ++ Unbekannte Täter zerkratzen Pkw ++

Landkreis Verden (ots)

Landkreis Verden

+++ Unbekannte Täter zerkratzen Pkw +++

Oyten. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen zerkratzten bisher unbekannte Täter fünf Pkw, die in der Huntestraße an der Straße abgestellt waren. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+++ Auffahrunfall mit Leichtverletzten +++

Achim. Am Montagmorgen kam es an der Ueser Kreuzung zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin und der 32-jährige Fahrer eines Opel hielten den Erkenntnissen zufolge ordnungsgemäß an der roten Ampel auf der Ueser Feldstraße. Von hinten näherte sich ein 42-jähriger Fahrer eines weiteren Opel, der das Halten der anderen beiden Pkw zu spät bemerkte. Er fuhr mit seinem Opel auf das Fahrzeug der 32-jährigen auf und schob dieses wiederum gegen den Mercedes. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Opel mussten abgeschleppt werden. Die 32-jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro.

+++ 77-jähriger Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab +++

Oyten. Am Montagmittag stürzte ein Rollerfahrer und verletzte sich dabei schwer. Nach bisherigen Informationen fuhr der 77-jährige auf der Straße An der Autobahn in Richtung Oytermühle und kam dort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam er gegen den Bordstein, kam zu Fall und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Der Roller wurde abgeschleppt.

+++ Pkw übersehen +++

Thedinghausen. Eine 82jährige Ford-Fahrerin wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Blender Hauptstraße leicht verletzt. Als diese nach links in die Straße In der Marsch einbiegen wollte, übersah sie eine von links kommende und vorfahrtberechtigte 55-jährige Citroen-Fahrerin. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte die 82-jährige leicht verletzt, ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, weshalb diese abgeschleppt werden mussten.

+++ Auf Pkw aufgefahren und von der Fahrbahn abgekommen +++

Verden. Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall in der Achimer Straße in Richtung Hamburger Straße. Vor dem Kreisverkehr fuhr ein 86-Jähriger zunächst mit seinem VW auf den verkehrsbedingt haltenden Mazda einer 44-jährigen auf. Anschließend kam der VW-Fahrer auf den anliegenden Grünstreifen ab, überfuhr dort ein Verkehrsschild und kam zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

+++ Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind +++

Achim. Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Embser Landstraße/Am Freibad. Nach derzeitigen Informationen musste der verunfallte BMW 5er in schwarz einem vorausfahrenden und verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug ausweichen. Dabei kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Am BMW entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der BMW war mit einer 27-jährigen Frau, einem 28-jährigen Mann und einem 2-jährigen Kind besetzt. Zumindest das Kind ist leicht verletzt. Ein weiterer männlicher Insasse entfernte sich demzufolge nach dem Unfall in Richtung Leipziger Straße. Seine Identität ist bisher nicht bekannt. Er trug eine Jogginghose und habe gehumpelt. Bei wem es sich um den/die Fahrzeugführer/-in handelt, ist Teil der Ermittlungen. Etwaige Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dazu oder dem Unfallgeschehen dem Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

