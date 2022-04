Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 09.04.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Versuchter Einbruch in Schule: Am Freitagabend versuchen bislang unbekannte Täter in die Grundschule Uesen einzudringen. Nachdem sie bereits die Eingangstür aufgebrochen haben, lassen sie aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab und flüchten vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Riede - Fußgänger bei Unfall schwer verletzt. Am Freitagnachmittag kommt es auf der Bremer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Fußgänger aus Thedinghausen tritt plötzlich auf die Straße, vermutlich um diese zu überqueren. Ein mit seinem Pkw herannahender 37-jähriger Fahrzeugführer kann sein Fahrzeug nicht mehr abbremsen und erfasst den Fußgänger. Dieser erleidet durch den Unfall schwere Kopfverletzungen. Er wird zunächst in einer naheliegenden Arztpraxis behandelt und anschließend in ein Bremer Krankenhaus gebracht.

Achim - Fahrzeugführer missachtet Vorfahrt und flüchtet: Ein bislang unbekannter Fahrer eines 5-er BMW beabsichtigt am frühen Freitagabend von der Straße Am Freibad nach rechts in die Borsteler Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt einzubiegen. Dabei missachtet er die Vorfahrt einer 26-jährigen Bremerin, so dass es zu einer Kollision kommt. Der Fahrer des BMW flüchtete nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Durch den Unfall entsteht ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A 1, Bremer Kreuz/Fahrtrichtung Hamburg - Fahrzeug mit erheblichen Mängeln: Am Freitagnachmittag kontrollieren Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 16:00 Uhr zwischen Uphusen und dem Bremer Kreuz einen getunten Pkw. In der Kontrolle werden Abänderungen an den Felgen, Reifen, dem Fahrwerk und der Abgasanlage festgestellt. Durch einen Sachverständigen werden erhebliche Mängel feststellt. Unter anderem waren der Dieselpartikelfilter ausgebaut und ein Zubehörauspuff verbaut worden, wodurch der Pkw deutlich lauter als erlaubt ist und die erforderlichen Abgasvorschriften nicht mehr einhält. Zudem ist der Stempel der Hauptuntersuchung in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 gefälscht. Auch bei den montierten Felgen handelt es sich um Totalfälschungen. Es werden entsprechende Anzeigen eingeleitet.

A 27, Fahrtrichtung Hannover, Rastanlage Goldbach Süd - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss: In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollieren Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 23:30 Uhr einen Transporter eines Paket-Dienstleisters. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme stellen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,26 Promille. Im Krankenhaus Achim wird anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wird beschlagnahmt. Ein Strafverfahren gegen ihn wird eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell