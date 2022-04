Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Warnung vor falschem Rechtsanwaltsschreiben

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor derzeit kursierenden betrügerischen Rechtsanwaltsschreiben. In den vergangenen Tagen meldeten sich gleich mehrere Anzeigenerstatter bei der Polizei, weil sie Schreiben einer vermeintlichen Anwaltskanzlei aus München in ihren Briefkästen hatten. Darin fordern zwei angebliche Rechtsanwälte unter der Überschrift "Vorgerichtliche Mahnung" von den Angeschriebenen einen Betrag von mehreren hundert Euro für einen angeblich abgeschlossenen Vertrag mit der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot". Tatsächlich aber hatten die Angeschriebenen gar keinen Vertrag abgeschlossen. Bei dem Versand derartiger Mahnschreiben handelt es sich um eine Betrugsmasche, die derzeit nicht nur in den Landkreisen Osterholz und Verden, sondern auch darüber hinaus vermehrt begangen wird. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen. Empfängern derartiger Schreiben raten die Beamten, keinesfalls auf die Forderungen einzugehen, sondern ebenfalls Anzeige zu erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell