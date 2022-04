Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Autofahrer unter Drogeneinfluss ++ Autofahrerin bei Rehunfall leicht verletzt ++ Einbruchdiebstahl in Mehrparteienhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+++ Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus +++

Langwedel. Bisher unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 02.04.2022 bis zum 03.04.2022 die Haupteingangstür eines Mehrparteienhauses in der Bremer Straße aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, sahen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab. An der Tür entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen bittet die Polizei unter Telefon 04231/8060 um Hinweise.

+++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Verden. Bisher unbekannte Täter hebelten zwischen dem 29.03.2022 und dem 05.04.2022 die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Eitzer Ziegelei auf und betraten diverse Räumlichkeiten. Die Geschädigten stellten den Einbruch fest, als sie aus dem Urlaub zurückkehrten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck in bisher unbekannter Schadenshöhe. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bittet etwaige Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

+++ Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen +++

Verden. Am Dienstagvormittag haben Beamte der Polizei Verden einen 26jährigen Autofahrer auf der Hamburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser unter Einfluss von Drogen stand. Ferner hatte der 26jährige eine geringe Menge Marihuana dabei. Der Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Beamten stellten die Drogen sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ihn erwarten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

+++ 18jährige Autofahrerin bei Rehunfall leicht verletzt +++

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurde eine 18jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L 171) leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Mercedes in Richtung Kirchlinteln-Ortskern unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzt. Die 18-Jährige bremste und wich dem Reh aus. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde leicht verletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+++ Einbruchdiebstahl in Mehrparteienhaus +++

Axtstedt. Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 22.03.2022 bis zum 05.04.2022 mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses auf. Wie sich die Täter Zutritt zum Mehrparteienhaus verschafft haben, ist bislang unbekannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Luftpumpe und zwei E-Scooter. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen bittet die Polizei unter Telefon 04791/3070 um Hinweise.

