POL-VER: ++ Vandalismus auf Kindergartengelände ++ Lkw-Fahrer alkoholisiert ++ Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht ++ Unfall auf der A1: Stundenlange Vollsperrung ++

Vandalismus auf Kindergartengelände

Riede. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Kindergartens Auf dem Felde gewütet. Sie beschädigten im Außenbereich mutwillig ein Holztipi, einen Bauwagen sowie einen Tisch. Die Polizeistation Thedinghausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Lkw-Fahrer alkoholisiert

Verden. Die Polizei Verden hat am Montagmittag gegen 12 Uhr einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Nachdem ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den in Schlangenlinien fahrende Sattelzug bemerkte, alarmierte er die Polizei. Die Beamten stoppten kurze Zeit später den 33-jährigen Fahrer des Sattelzuges auf der Straße Osterkrug. Im Rahmen der folgenden Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Langwedel/Daverden. Wie der Polizei Verden erst jetzt mitgeteilt wurde ereignete sich am Dienstag, den 22. März, an der Hauptstraße (L158) ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine unbekannte Fahrerin eines blauen Autos war auf der Hauptstraße in Richtung Cluvenhagen unterwegs und bog dann nach links in die Straße Zum Hohberg ab, obwohl eine 19-jährige Radfahrerin linksseitig auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision und zum Sturz der Zweiradfahrerin, dabei erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen. Die Autofahrerin hingegen setzte ihre Fahrt fort und beging somit Unfallflucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Unfall auf der A1: Stundenlange Vollsperrung

Achim. Zwei verletzte Personen, hoher Sachschaden und stundenlange Sperrung der Autobahn mit langen Staus - dies war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der A1 ereignete. Ein 23-jähriger Fahrer eines Sattelzuges verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen-Mahndorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw durchbrach die Schutzplanke, anschließend rutschte der 40-Tonner die Böschung herunter. Der Fahrer sowie seine 18-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen auf rund 130.000 Euro. Neben der Polizei waren Feuerwehr, Rettungsdienst, die untere Wasserbehörde sowie ein Abschleppdienst vor Ort, um die Rettung, Bergung und Unfallaufnahme zu gewährleisten. Die Autobahnmeisterei übernahm die Vollsperrung für den betroffenen Autobahnabschnitt. Erst um 00:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Für die Dauer der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf Autobahn sowie auf den umliegenden Ausweichstrecken. Gegen den 23-Jährigen leitete die Autobahnpolizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

