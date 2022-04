Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Trickdiebe kommen mit Papierflieger-Masche ++ Kind verletzt ++ VW fährt auf ++

Landkreis Osterholz (ots)

Trickdiebe kommen mit Papierflieger-Masche

Ritterhude/Platjenwerbe. Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr drang ein Trickdieb in ein Wohnhaus eines Mannes ein, der an der Straße Am Brahmhof wohnt. Der Senior wurde zunächst von einem Täter abgelenkt, der ein Kind bei sich hatte. Dieser Täter gab vor, dass angeblich ein Papierflieger des Kindes in den Vorgarten des Anwohners geflogen sei, woraufhin der Geschädigte aus dem Haus herausgelockt wurde. Dies nutzte ein zweiter Täter, der sich ins Haus schlich und hier Wertgegenstände suchte und etwas Bargeld fand. Letztlich flüchteten beide Männer samt Beute und dem Kind. Bei dem Täter mit Kind handelte es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann, der etwa 175 cm groß und kräftig ist. Er trug dunkle Kleidung, die Jacke hatte zudem eine weiße, unbekannte Aufschrift. Das Kind soll etwa 2 Jahre alt gewesen sein. Der Komplize soll 20 bis 25 Jahre jung gewesen sein, außerdem kleiner und schmaler. Er hatte sehr kurze Haare und trug graue Kleidung. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Kind verletzt

Ritterhude. Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 14:20 Uhr ein 9-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Riesstraße (L151). Ein 23-jähriger VW-Fahrer kam aus Richtung An der Untermühle und wollte im Einmündungsbereich auf die Riesstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von links herannahenden und bevorrechtigten Skoda, in dem mehrere Personen saßen. Ein 9-jähriger Mitfahrer im Skoda wurde leicht verletzt und musste behandelt werden. Der Schaden an den Pkw beläuft sich auf rund 7.000 Euro, der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

VW fährt auf

Grasberg. Bei einem Auffahrunfall auf der Meinershauser Straße (K10) wurde am Sonntag gegen 18:30 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 78-jähriger Mini-Fahrer war auf der K10 unterwegs und wollte nach links in die Neu-Dannenberger Straße abbiegen. Als er daher abbremste, war ein nachfolgender 24-jähriger VW-Fahrer unachtsam und fuhr auf. Der junge Mann erlitt dabei selbst leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

