POL-VER: Wem gehört dieses E-Bike?

Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Altpapiertonnen brennen Verden. Am Nachmittag des 01.04.2022, um 14:50 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache Altpapiertonne auf einem Grundstück in der Eitzer Straße in Brand. Durch den Brand entstand ein Schaden am angrenzenden Schuppen, der nur durch das Eingreifen einer Polizeibeamtin begrenzt werden konnte. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen bezüglich ...

mehr