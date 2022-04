Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 02.04.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Altpapiertonnen brennen

Verden. Am Nachmittag des 01.04.2022, um 14:50 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache Altpapiertonne auf einem Grundstück in der Eitzer Straße in Brand. Durch den Brand entstand ein Schaden am angrenzenden Schuppen, der nur durch das Eingreifen einer Polizeibeamtin begrenzt werden konnte. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen bezüglich verdächtiger Personen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall

Verden. Am Abend des 01.04.2022, um 22:55 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi A4 die Straße Reeperbahn. Dabei beabsichtigte eine 60-jährige Fußgängerin die Fahrbahn zu queren und wurde dabei von dem herannahenden 35-Jährigen mit seinem Pkw erfasst. Dabei verletzte die Fußgängerin sich schwer, sodass sie einem Krankenhaus zugeführt wurde. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass das Fahrzeug des 35-Jährigen nicht dem Serienzustand entsprach und die Betriebserlaubnis somit erloschen ist.

Bereich PK Achim

Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern aus Garage

Achim. Von Donnerstag auf Freitag wurde aus einer verschlossenen Garage in Achim/Stadt ein Mountainbike und ein E-Bike entwendet. Die bislang unbekannten Täter konnten das Garagenschloss gewaltsam öffnen und so die beiden aneinandergeschlossenen hochwertigen Fahrräder entwenden. Bei Hinweisen zu der Tat, bitte bei der Polizei in Achim unter 04202/996-0 melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Emtinghausen. Am Freitagnachmittag ist es auf der Syker Straße in Emtinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW gekommen. Der 28-jährige Achimer Autofahrer fuhr in Richtung Achim und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dort mehrere Verkehrszeichen und stieß letztlich gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den eingesetzten Rettungskräften aus dem Auto geborgen werden. Er wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 13000 Euro.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz

Illegale Müllentsorgung

Ritterhude. Zwischen Mittwoch, dem 30.03.2022 und Freitag, dem 01.04.2022, wurden an einem Grünstreifen entlang der Straße Am Wümmedeich, etwa 150 Meter hinter dem Klärwerk, diverse schwarze Müllsäcke, befüllt mit Hausrat, unerlaubt abgestellt. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Verursacher. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation in Ritterhude in Verbindung zu setzen (Tel.: 04292-811740).

