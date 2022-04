Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.04.2022

Polizei PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss kann gestoppt werden

Verden. Am Samstagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 28-jährigen Fahrzeugführer im Berliner Ring in Verden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der Verdener möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Mittels eines Drogenvortests konnten dann tatsächlich aktive Wirkstoffe eines Cannabisproduktes festgestellt werden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahrzeugführer alkoholisiert am Steuer

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Verden auf der Lindhooper Straße einen 39-jährigen Dörverdener, der mit seinem Fahrzeug dort unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch, ausgehend vom Fahrzeugführer, wahrgenommen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin wurde bei dem 39-jährigen eine Blutprobe entnommen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Brand eines Altkleidercontainers

Langwedel. Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr ein Altkleidercontainer im Burgweg in Langwedel in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch der daneben befindlichen Altkleidercontainer zerstört. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Langwedel konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt im Bereich des Brandortes verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Einbruchsdiebstahl aus Zigarettenautomat

Ottersberg. Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Lindenweg in Ottersberg auf. Durch den oder die Täter wurden sämtliche Zigaretten sowie der Inhalt des Bargeldfaches entwendet. Der genaue Umfang des erlangten Diebesgutes steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen aktuell nicht vor.

Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810.

Landkreis Osterholz:

Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser

Scharmbeckstotel. In der Nacht von Freitag, den 01.04.2022, auf Samstag, den 02.04.2022 kam es in den Straßen "Auf der Heide" und "Mühlenstelle" zu jeweils einem versuchten Einbruch. Die derzeit unbekannten Täter versuchten in beiden Fällen die Türen der Einfamilienhäuser aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Häuser erfolgte nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Polizeikommissariat Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

Brand in einem Stall auf einem Pferdehof

Teufelsmoor. Am 02.04.2022, um 16:30 Uhr, ereignete sich ein Brand in einer Sattelkammer auf einem Pferdehof. Das Inventar der Sattelkammer wurde hierbei beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vermutlich wurde der Brand durch einen technischen Defekt hervorgerufen. Die genaue Brandursache ist zurzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einer Fahrradfahrerin

Schwanewede. Am 02.04.2022, um 18:17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Blumenthaler Straße. Der 55-jährige Fahrzeugführer des BMW fuhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Blumenthaler Straße ein. Hierbei übersah er eine 49-jährige Bremerin, die den Geh- und Radweg, auf der falschen Straßenseite, mit ihrem Fahrrad befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin leichtverletzt wurde.

