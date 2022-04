Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach dem versuchten Überfall auf 80-Jährige: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Landkreis Verden (ots)

Verden. Nachdem zwei Männer im Verdacht stehen, versucht zu haben, am Freitagmittag eine 80 Jahre alte Frau in Dauelsen zu überfallen (wir berichteten), erließ das Amtsgericht Achim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden 20- und 28-jährigen Tatverdächtigen. Beide befinden sich in Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und die Staatsanwaltschaft Verden wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes geführt.

Ursprungsmeldung: 80-jährige Frau überfallen - Täter vorläufig festgenommen

Verden. Eine 80-jährige Verdenerin ist am Freitagmittag im Ortsteil Dauelsen von zwei Männern überfallen und mit einer Waffe bedroht worden. Die Täter lauerten der Frau beim Verlassen ihres Autos auf und zwangen sie ins Haus, wo die Rentnerin Schmuck, Bargeld und andere Wertsachen zusammensuchen musste. Bevor die Täter mit der Beute flüchten konnten, wurden sie von Polizeibeamten, die das Haus aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft umstellt hatten, gestellt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um zwei amtsbekannte Männer aus Verden im Alter von 20 und 28 Jahren. Das Opfer erlitt bei dem Überfall einen Schock und musste von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch betreut werden. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Verdener Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell