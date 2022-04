Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Audi Q5 entwendet ++ Alkoholisierter Lkw-Fahrer ++ A27: Bei Hagel die Kontrolle verloren ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Audi Q5 entwendet

Achim. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch einen an der Leipziger Straße geparkten Audi Q5. Von dem grauen SUV, das am Straßenrad vor der Haustür der Geschädigten stand, fehlt jede Spur. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Alkoholisierter Lkw-Fahrer

Kirchlinteln. Beamte der Polizei Verden kontrollierten am Donnerstag kurz nach 0 Uhr einen Lkw-Fahrer, der auf der Straße An der Fuchsfarm in auffälliger Schlangenlinie fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille bei dem 54-jährigen Mann, gegen den daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Außerdem musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

A27: Bei Hagel die Kontrolle verloren

Langwedel/Holtebüttel. Auf der A27 kam es am Donnerstag kurz vor 11 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 40-jährige Cadillac-Fahrerin war in Richtung Walsrode unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord bei offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit bei Hagel die Kontrolle über ihren Geländewagen verlor und auf einen Sattelzug auffuhr, in dem ein 38-jähriger Mann am Steuer saß. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden, der auf 20.000 Euro geschätzt wird. Der Cadillac musste zudem abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Wagens musste die A27 in Richtung Walsrode kurzzeitig gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell