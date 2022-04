Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Dieb schlich sich in Wohnung

Landkreis Osterholz (ots)

Worpswede. Am Mittwoch gegen 17 Uhr schlich sich ein unbekannter Täter in eine Wohnung an der Straße Im Schluh. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Dieb die für ihn günstige Gelegenheit ausgenutzt haben, als die offene Wohnungstür kurzzeitig unbeaufsichtigt war. Er suchte in den Räumen unbemerkt nach Wertgegenständen und erbeutete letztlich eine Handtasche mit Portmonee samt Bargeld, EC-Karte und weiteren persönlichen Papieren. Weiteres Pech für die Geschädigte: In der Handtasche befand sich die Geheimzahl der EC-Karte. Der oder die Unbekannte hob daher noch Geld vom Konto ab und kaufte noch mit der Karte in mehreren Geschäften ein. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die Im Schluh verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden. Außerdem bitten die Beamten darum, Haus- und Wohnungstüren stets verschlossen zu halten, wenn diese unbeaufsichtigt ist. Keineswegs darf sich die notierte Geheimzahl in der Tasche befinden.

