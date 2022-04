Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Gartenhaus und Sachbeschädigung (01./04.04.2022)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat über das vergangene Wochenende versucht, in eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Löwenstraße einzubrechen. Der Unbekannte kletterte über einen Gartenzaun auf das Parzellenstück. Dort versuchte der Einbrecher die Tür der Laube aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend schlug der Täter eine Scheibe eines neben dem Gartenhaus stehenden Schuppens ein. Zudem verteilte der Unbekannte diverses Gartenwerkzeug auf der Wiese des Kleingartens. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Der entstandene Sachschaden an Tür und Fenster beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges in der Kleingartenanlage beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wollmatingen unter Tel. 07531 94299-0 in Verbindung zu setzen.

