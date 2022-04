Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Bürgerinnen mit Betrugsmasche über Messengerdienst abgezockt (05.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit einer Betrugsmasche über den Messengerdienst "Whats App" haben Unbekannte am Dienstag zwei Mitbürgerinnen aus VS-Brigachtal und VS-Villingen über den Tisch gezogen. Gegen 16 Uhr erhielt eine Frau aus Brigachtal eine "Whats App" Nachricht, angeblich von ihrer Tochter. Die behauptete, ihr Handy verloren zu haben, was die unbekannte Telefonnummer für die Angeschriebene erklärte. Die vermeintliche "Tochter" erschwindelte dann von der arglosen Frau einen vierstelligen Geldbetrag, den diese auf ein Konto überwies. Erst nachdem ihre tatsächliche Tochter sie zufällig anrief, flog der Betrug, leider zu spät, auf. Mit identischer Vorgehensweise gelang es den Betrügern wenig später auch, eine 69-Jährige aus Villingen abzuzocken. Hier ergaunerte ein angeblicher Sohn eine Geldüberweisung in ebenfalls vierstelliger Höhe.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, der immer wieder gutgläubige Mitmenschen zum Opfer fallen und gibt folgende Tipps, wenn einer Ihrer Kontakte eine ungewöhnliche Anfrage schickt:

Bitten Sie um eine Sprachnachricht oder rufen Sie die Person an, um ihre Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet. Weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf den Seiten der Polizei www.polizei-beratung.de im Internet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell