Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Bei Rot über die Ampel - Unfall

Schramberg (ots)

Ein Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in der Kreuzung Leibbrandstraße und Berneckstraße ereignet, weil ein Autofahrer offensichtlich bei Rot in die Kreuzung gefahren ist. Ein 68 Jahre alter Autofahrer wollte mit seinem Fiat dort bei Grün in die Weihergasse fahren, als ein 73-jähriger Toyota-Fahrer vom Schlossbergtunnel her kam und in der Straßenkreuzung mit ihm zusammenprallte. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Den Gesamtschaden an den Autos beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

