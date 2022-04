Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht ++ VW Multivan entwendet ++ Vorfahrt missachtet ++

Landkreis Verden (ots)

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Oyten. Am Mittwochnachmittag kam es zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen auf dem Backsberg. Ein Fahrer eines weißen Kleintransporters war von Oyten kommend in Richtung Fischerhude unterwegs. Dabei soll er trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholt haben, beim knappen Einscheren soll er zudem andere Autofahrer gefährdet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 bei der Polizei Oyten zu melden.

VW Multivan entwendet

Thedinghausen. In der Nacht auf Freitag entwendeten unbekannte Täter in Thedinghausen einen VW Multivan. Der silbergraue Kleinbus stand auf einer frei zugänglichen Hofeinfahrt an der Straße Am Sande. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Vorfahrt missachtet

Ottersberg. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Grünen Straße (L154). Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin bog von einem Parkplatz auf die Grüne Straße ein, dabei missachtete sie die Vorfahrt eines herannahenden Lkw, an dessen Lenker ein 57-jähriger Mann saß, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, der entstandene Schaden ist jedoch beträchtlich und beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Der Kleinwagen der Fahranfängerin musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell