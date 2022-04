Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 10.04.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - E-Bike aus Schuppen entwendet: In der Nacht zu Samstag entwenden bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke KTM aus einem Schuppen in der Großen Kirchenstraße. Hierfür demontieren sie zunächst mehrere Holzlatten des Schuppens und können so schließlich an das E-Bike gelangen und dieses entwenden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Thedinghausen-Morsum - Unfallverursacher flüchtet: Am frühen Samstagmorgen kommt es in der Straße Appelhoff zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Wenden in einer Einfahrt kollidiert ein bislang unbekannter Pkw mit einem dort parkenden Audi Q4 e-tron. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtet der Unfallverursacher vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 zu melden.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Fahrzeugführer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis: Am Samstagabend kontrollieren Beamte der Polizei Osterholz in der Osterholzer Straße den Pkw eines 38-jährigen Fahrzeugführers. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird schnell deutlich, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,46 Promille. Des Weiteren stellt sich der vorgezeigte belgische Führerschein als offensichtlich gefälscht heraus. Tatsächlich ist der Fahrer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte das Fahrzeug ohne Kenntnis des Halters genutzt. Der Führerschein wird sichergestellt und eine Blutentnahme wird durchgeführt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell