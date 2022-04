Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Hochwertige E-Bikes gestohlen ++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++ Diebstahl eines Pritschenwagens ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Hochwertige E-Bikes aus Fahrradschuppen gestohlen +++

Achim. Am vergangenen Sonntag haben unbekannte Täter in der Hollenstraße zwei E-Bikes aus dem Fahrradschuppen eines Mehrparteienhauses entwendet. Wie sich die Täter Zutritt zum Fahrradschuppen verschafft haben, ist bisher nicht bekannt. Die E-Bikes haben einen geschätzten Wert von rund 4.500 EUR. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss +++

Thedinghausen. Am Sonntagmorgen machte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei auf einen Pkw aufmerksam, der im Bereich Botterdamm/Dibberser Bahnhof von der Straße in den Seitengraben abgekommen sei. Vor Ort stellten die Polizeibeamten bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer dieses Pkw Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Alkoholbeeinflussung hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,6 Promille. Der 59-jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Gegen den 59-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Informationen dürfte kein Schaden entstanden sein.

Landkreis OHZ

+++ Diebstahl eines Pritschenwagens +++

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Sonntag, gegen 23:30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Pritschenwagen in der Mensingstraße gestohlen. Auf der Ladefläche des Pritschenwagens haben sich Baumaterialien befunden. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind und es starten konnten, ist bisher nicht bekannt. Bei dem entwendeten Pritschenwagen handelt es sich um einen Toyota Dyna in Weiß. Auf der Rückseite der Ladefläche sind mehrere Aufkleber angebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell