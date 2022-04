POL-VER: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Unfall beim Ausparken - Verursacher alkoholisiert ++ Verkehrsunfall mit drei Lkw auf der A1 ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Landkreis Verden

+++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Ottersberg. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagabend sind bisher unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Im alten Dorf eingebrochen. Um sich Zutritt zu verschaffen hebelten die Täter die Haustür auf. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bisher unbekannt. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+++ Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++

Verden. Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 25-jährigen BMW-Fahrer auf der Max-Planck-Straße. Vortests ergaben Hinweise, dass der BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen der Drogenfahrt ein.

+++ Alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen +++

Achim. In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Beamte der Polizei Verden den Pkw einer alkoholisierten 49-jährigen Fahrzeugführerin im Maiskamp. Eine Atemalkoholkontrolle bei der Frau ergab 4,3 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

+++ Stauende übersehen +++

Oyten/A1. Auf der Autobahn 1 in Höhe Oyten übersah am Dienstagnachmittag ein 27-jähriger Lkw-Fahrer offenbar ein Stauende und fuhr dort auf den haltenden Lkw eines 31-Jährigen auf. Infolgedessen verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Ferner war dessen Lkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Münster gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

+++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person +++

Achim/A27. Am Dienstagmittag wurde eine 55-jährige Skoda-Fahrerin bei einem Auffahrunfall auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen Anschlussstelle Achim-Nord und Bremer Kreuz leicht verletzt. Dass die Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte die 86-jährige Mercedes-Fahrerin scheinbar zu spät, sodass sie von hinten auf den Skoda auffuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe, wobei beide Pkw fahrbereit blieben.

+++ Unfall beim Ausparken - Verursacher alkoholisiert +++

Achim. In der Straße Am Freibad hat am Dienstagmittag ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer beim Ausparken einen daneben abgestellten Kia beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Achim beim Mercedes-Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 3,1 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten deswegen sicher. Ferner haben die Beamten ein mutmaßliches Schlagwerkzeug im Mercedes festgestellt. Da das Mitführen derartiger Gegenstände in der Öffentlichkeit verboten ist, leiteten die Beamten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

+++ Radfahrer übersehen +++

Als am Dienstagnachmittag übersah ein 23-jähriger Skoda-Fahrer beim Einfahren von der Grundstücksausfahrt in die Straße An der Autobahn einen 36-jährigen Radfahrer, der den dortigen Radweg in Richtung L 167 befuhr. Infolge des Unfalles stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An Fahrrad und Skoda entstand Sachschaden.

+++ Verkehrsunfall mit drei Lkw auf der A1 +++

Oyten/A1. Auf der A 1 in Fahrtrichtung Münster ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw. Ein 46-jährige musste wegen Staus auf dem rechten Fahrstreifen halten. Nach ersten Informationen übersah dies der 27-jähriger Unfallverursacher, der mit seinem Lkw ungebremst auf den haltenden 46-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Lkw des 46-Jährigen offenbar auf den mittleren Fahrstreifen gedrückt, wodurch er den vorbeifahrenden Lkw eines 43-Jährigen streifte. Der Rettungsdienst brachte den 46-Jährige und den 27-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Lkw des Unfallverursachers musste wegen Totalschadens abgeschleppt werden. Die anderen beiden Lkw waren weiterhin fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme müssen zwei Fahrstreifen bis ca. 18:00 Uhr gesperrt werden.

