Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Zwei PKW-Fahrer mit drogentypischen Auffälligkeiten aus dem Verkehr gezogen

Kleinkarlbach und Hettenleidelheim - 11.01.2022 (ots)

Beamte stellten um 14:55 Uhr bei einem 44-jährigen PKW-Fahrer am Sportplatz in Kleinkarlbach zunächst eine Alkoholfahne fest. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf BTM-Einwirkung. Ein Test verlief positiv auf THC. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 mg/l (umgerechnet: 0,54 Promille). Bei der Kontrolle eines 47-jährigen PKW-Fahrers um 17:35 Uhr in Hettenleidelheim reagierte dieser nervös und er hatte drogentypische Auffälligkeiten (u.a. Augen). Auch hier reagierte ein Test positiv auf THC. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine und Fahrzeuge wurden präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell