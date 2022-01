Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.01.2022 gegen 15:00 Uhr konnte Am Güterbahnhof in Freinsheim bei einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle konnten in einer Jackentasche ein Joint festgestellt und sichergestellt werden. Gegen den 53-jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

