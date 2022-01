Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - alkoholisiert gegen Baum gefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.01.2022 gegen 19:40 Uhr wurde ein in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim stehender Baum beschädigt. Ein bis dahin unbekannter 79-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Friedelsheimerstraße in Wachenheim in Fahrtrichtung Friedelsheim. Kurz nach der Einmündung Friedelsheimer Straße/ Raiffeisenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dortigen Baum und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Sie informierte unverzüglich die Polizei und konnte sich Teile des Kennzeichens merken. Weiterhin konnten Fahrzeugteile am Unfallort festgestellt und sichergestellt werden. Durch das Teilkennzeichen und die aufgefundenen Fahrzeugteile konnte im Rahmen der Ermittlungen der Fahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An dem Baum entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, an dem VW Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den 79-Jähirgen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

