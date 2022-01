Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ladung nicht richtig gesichert und Unfall verursacht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.01.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Fahrzeug auf der B 271 zwischen Bruchgebiet und Fronhof von herabfallender Ladung beschädigt. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Gespann aus PKW sowie Anhänger auf der B 271 vom Bruchgebiet in Fahrtrichtung Neustadt. Auf Höhe der Abfahrt Fronhof fielen mehrere Kunststoffplatten vom ungesicherten Anhänger. Diese Platten fielen auf einen hinter ihm fahrenden VW Tiguan. Dabei zerbrachen die Platten teilweise. Der Tiguan wurde an dem rechten Teil der Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Fahrer des Tiguan fuhr dem Mercedesfahrer hinterher, da dieser nicht mitbekommen hatte, dass er Ladung verliert. Die Kunststoffplatten blieben auf der B 271 liegen, sodass daraufhin mehrere Personen der Polizei eine Gefahrenstelle im Verkehr mitteilten. Nachdem der Mercedesfahrer angehalten werden konnte wurde der Verkehrsunfall durch die eintreffenden Polizeibeamten aufgenommen. Wegen der nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladung erwartet den 57-Jährigen nun ein Bußgeld. Die Kunststoffplatten auf der B271 konnten währenddessen durch ein zufällig vorbeifahrendes Team der Straßenmeisterei Neustadt aufgesammelt und dem Inhaber übergeben werden. Diese lud er erneut auf den Anhänger. Im Anschluss an die Unfallaufnahme deckte der seinen Anhänger und die Ladung nun ordnungsgemäß mit einem Netz ab. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihre auf den Anhängern transportierte Ladung immer ordnungsgemäß zu sichern, damit es nicht zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr bis hin zu Verkehrsunfällen kommt.

