Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (91) Beamte fanden Kokain in Gepäck

Nürnberg (ots)

Aufgrund eines Haftbefehls haben Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei am Freitag (22.01.2021) einen 29-jährigen Mann festgenommen. Als die Eltern des Mannes anschließend eine Tasche für den Haftantritt vorbeibrachten, fanden die Beamten darin Rauschgift.

Der 29-Jährige war wegen eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls bereits am Nachmittag von Fahndern der Nürnberger Kriminalpolizei festgenommen worden. Als die Beamten den Mann in den Diensträumen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auf die Überstellung an die Justizbehörden vorbereiteten, brachten die Eltern des 29-Jährigen eine Tasche mit Kleidungsstücken und persönlichen Dokumenten vorbei. Die Beamten überprüften das Gepäckstück und fanden in einer Hemdtasche ein Plastiktütchen mit weißem Pulver. Ein Test ergab, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelte.

Vor dem Antritt der Untersuchungshaft musste sich der 29-Jährige aus diesem Grund noch einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen lassen. Außerdem wird gegen den Mann eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.

Michael Konrad

