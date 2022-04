Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung ++ Täter stehlen Auto-Katalysators ++ Unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung +++

Achim. Nach ersten Informationen mündeten am Mittwochabend in der Wardenburger Straße Streitigkeiten in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei zwischen 34 und 29 Jahre alten Männern. Infolgedessen verletzten sich zwei von ihnen demnach leicht und mussten vorerst ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind Teil der Ermittlungen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, um die Lage zu klären. Etwaige Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten diese bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+++ Täter stehlen Auto-Katalysators - die Polizei sucht nach Zeugen +++

Achim. Am Mittwoch, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr, haben in der Straße Am Wall zwei bisher unbekannte Täter einen Auto-Katalysator gestohlen. Die Täter sollen das Grundstück der 44-jährigen Geschädigten betreten und den Katalysator ihres dort abgestellten Toyota abgeschraubt haben. Als sie durch Arbeiten der Täter wach geworden sei, habe sie nur noch die Täter vom Grundstück fliehen sehen. Beide Täter seien schlank gewesen und hätten kurze Haare gehabt. Sie seien in Richtung Uphuser Heerstraße geflohen. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+++ Versuchter Einbruch aus Lagerhalle +++

Ottersberg. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter versucht, in eine Lagerhalle im Schwarzen Weg einzubrechen. Die Täter rissen einen Teil der Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung ab und hebelten Schlösser am Eingangstor ab. Nach derzeitigem Stand sind die Täter nicht in die Lagerhalle eingedrungen und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

+++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++

Kirchlinteln. Ersten Informationen zur Folge versuchten bisher unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus im Rüstkamp einzubrechen. Die Täter machten sich an einem Fenster im rückwärtigen Bereich zu schaffen, brachen die Tathandlung jedoch ab. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die 71-jährige Bewohnerin war im Tatzeitraum zu Hause, hatte die Tat jedoch nicht bemerkt. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+++ Unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs +++

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 25-jährigen BMW-Fahrer auf der Max-Planck-Straße. Der Mann ist zuvor unsicher gefahren und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Vortests im Zuge der Verkehrskontrolle ergaben, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte und sich mit einem gefälschten Führerschein ausgewiesen hatte. Diesen stellten die Beamten sicher. Den Mann erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

+++ Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen +++

Verden. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Eitzer Straße. Eine 39-jährige Citroen-Fahrerin und ein 36-jähriger VW-Fahrer waren auf der Eitzer Straße in Richtung Kirchlinteln unterwegs. Dass sie verkehrsbedingt in Höhe der Straße Im Burgfeld halten mussten, bemerkte eine 29-jährige Audi-Fahrerin zu spät, sodass sie auf den VW auffuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der VW wiederum auf den Citroen. Die Beamten forderten den Rettungsdienst an, um einen 8-Jährigen, der mit im Audi saß, untersuchen zu lassen. Mit ins Krankenhaus musste er aber nicht. Ersten Informationen zufolge blieben alle anderen unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Audi und der VW mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

+++ Fahranfängerin kommt von Fahrbahn ab +++

Oyten. Mittwochnacht kam in der Straße Zum Bahnhof eine 18-jährige Opel-Fahrerin von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die Frau war auf der Straße Zum Bahnhof unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei Straßenbäumen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sie alkoholisiert war. Die Frau unterzog sich einem Atemalkoholtest, der fast 0,3 Promille ergab. Ihr 19-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Opel-Fahrerin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein.

+++ Bus sorgt für mehrstündige Sperrung +++

Emtinghausen. Am Mittwochvormittag sorgte ein Bus für Verkehrsbehinderungen auf der Bremer Straße. Beim Versuch in Höhe des alten Zollhauses zu wenden, fuhr der 29-jährige Fahrer den Bus im Straßengraben fest. Der Bus blockierte die komplette Fahrbahn. Infolgedessen musste die Bremer Straße bis 16:15 Uhr zwischen Lürkensweg und Schwarme voll gesperrt werden. Es gab keine Verletzten.

Landkreis Osterholz

+++ Pkw kommt von Fahrbahn ab +++

Schwanewede. Am Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, kam ein 67-jähriger Mazda-Fahrer in der Einmündung Butendoor zum Meyenburger Damm aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Straßenschilder. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Der Mann blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell