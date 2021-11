Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Dolgen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 27.11.2021, um 07:49 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte den Brand auf einem Grundstück in Dolgen mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Nebengebäude, in welchem die Heizungsanlage (Holzvergaser) untergebracht ist, zum Brandausbruch. Die 49 eingesetzten Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren hatten den Brand schnell gelöscht und konnten somit ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Garage und das Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell