Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Fahrradfahrers in Neuss: Tatverdächtiger ermittelt - Opfer gesucht

Neuss (ots)

Das Kriminalkommissariat 22 der Polizei beschäftigt derzeit ein Ermittlungsverfahren, bei dem zwar inzwischen ein 42-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, jedoch die Identität seines Opfers nach wie vor unbekannt ist.

Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit, um ergänzende Hinweise auf den Fahrradfahrer zu erlangen, der am (Mittwoch) 2. März, um kurz vor 8 Uhr, an der Ecke Schillerstraße / Weingartstraße / Weberstraße von dem Verdächtigen beschimpft, geschubst und geschlagen wurde.

Ein Zeuge hatte den Vorfall angezeigt und auch die entscheidenden Hinweise auf den Pkw des Tatverdächtigen gegeben. Der Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der 42-Jährige sein Auto auf der Abbiegespur der Weberstraße abgestellt, verlassen und dann den Radfahrer, der an der Ampel wartete, angegriffen hatte.

Die Kripo bittet den betroffenen Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Auch Hinweisgeber, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

