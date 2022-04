POL-NE: Nachtrag: Polizei nimmt Tankstellenräuber fest - Täter in U-Haft

Neuss (ots) - Am Mittwoch (06.04.), gegen 14:25 Uhr, kam es in einem Discounter an der Schellbergstraße zu einem Raub. Zur Tatzeit legte ein Unbekannter Waren auf das Kassenband. Als die Kassiererin ihm den zu zahlenden Betrag nannte, verweigerte er die Zahlung, verkündete ihr, dass er jetzt gehe und öffnete seine Jacke, um ihr eine Schusswaffe zu zeigen, die er augenscheinlich bei sich trug. Sodann flüchtete er aus ...

mehr