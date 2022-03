Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 85 vom 27.03.2022

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Unterwestrich und Keyenberg - Diebstahl von Regenfallrohren

Im Zeitraum vom 25.03.2022, 16.00 Uhr bis 26.03.2022, 06.55 Uhr traten unbekannte Täter die Zugangstür zum Garten eines Wohnhauses in Unterwestrich auf und entwendeten ein Regenfallrohr vom derzeit nicht bewohnten Haus. Bereits in der Nacht zuvor im Zeitraum vom 24.03.2022, 22.15 Uhr bis 25.03.2022, 13.00 Uhr hatten unbekannte Täter fünf Regenfallrohre eines Hauses in Keyenberg in der Straße "Auf den Steinen" demontiert und mitgenommen. Beide Fälle werden von der Kriminalpolizei bearbeitet.

Selfkant - Hillensberg - Einbruch in Wohnhaus

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus "Im Langental". Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 24.03.2022, 17.00 Uhr und dem 25.03.2022, 09.20 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Geilenkirchen - Nirm - Einbruch in Rohbau

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 24.03.2022, 18.30 Uhr bis 25.03.2022, 10.30 Uhr die Tür zu einem in Nirm gelegenen Rohbau auf. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Tatspuren wurden durch die Kriminalpolizei gesichert.

Geilenkirchen - Diebstahl aus Pkw

Aus einem in der Zufahrt eines Wohnhauses auf der Thomas-Mann-Straße abgestellten Pkw wurden zwischen dem 23.03.2022, 16.00h Uhr und dem 24.03.2022, 07.30 Uhr Zigaretten, eine Geldbörse und ein IPad entwendet. Wie das Fahrzeug durch die unbekannten Täter geöffnet wurde ist derzeit unklar.

Hückelhoven - Ratheim - Bargeld und Ausweisdokumente aus Pkw entwendet

Auf unbekannte Weise wurde im Zeitraum vom 24.03.2022, 18.30 Uhr bis 25.03.2022, 11.15 Uhr ein auf der Mittelstraße abgestellter Pkw geöffnet und eine Jacke mit diversen Ausweisdokumenten und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Fahrzeug.

