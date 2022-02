Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim/Lingenfeld/Kuhardt (ots)

Am Dienstagmorgen führten Germersheimer Polizisten insgesamt drei Lasermessungen durch. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen kam es in der Rülzheimer Straße in Kuhardt zu insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstößen. Der "Spitzenreiter" wurde mit 53 km/H gemessen. Danach wurde der Verkehr in der Germersheimer Straße in Lingenfeld überwacht. Hier hielten sich insgesamt acht Verkehrsteilnehmer nicht an die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h. Zuletzt wurde die Kontrolle in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim fortgesetzt. Hier waren insgesamt sechs Autofahrer zu schnell. Weiter wurden bei den Kontrollen an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

