Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Fahrraddiebstahl geklärt

Lustadt (ots)

Bereits am 06.01.2022 stelle ein 14-Jähriger sein Fahrrad unverschlossen vor einem Supermarkt in Lustadt ab. Diesen kurzen Moment nutzte damals ein dreister Dieb und fuhr mit dem Fahrrad davon. Gestern verständigte der junge Mann die Polizei, weil er in Lustadt einen fremden Mann auf seinem entwendeten Fahrrad gesehen habe. In der Unteren Hauptstraße konnten die Beamten das entwendete Fahrrad und den dazugehörigen 20-jährigen Dieb antreffen. Der 14-Jährige hat durch seinen Anruf bei der Polizei nicht nur den Diebstahl geklärt, sondern auch sein Fahrrad zurückbekommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell