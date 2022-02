Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - PKW beschädigt und geflüchtet

Germersheim (ots)

Am 21.02.22, zwischen 08.30 und 17.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße Tournuser Platz ein Ford Puma beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte beim Ausparken bzw. Vorbeifahren den abgestellten Pkw auf der Fahrerseite und richtete einen Sachschaden in Höhe von 500.- Euro an. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

