Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 16.04.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Auffahrunfall +++ Am Steuer mit über 3 Promille +++ Tuningverstöße am "Car-Freitag" +++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr +++ Fahrzeugführer zeigt Atemalkoholgerät der Polizei die Grenzen auf +++ Polizei sucht Zeugen +++

Auffahrunfall

Verden. Am Freitag kam es gegen 17:40 Uhr an der AS Verden/Ost zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Der 71-jährige Fahrer eines VW aus Neuss verließ die Autobahn aus Richtung Bremen kommend und hielt oben an der Einmündung zur Landesstraße an. Er fuhr zunächst an, musste an der Sichtlinie aber wegen Querverkehr erneut abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 51-jähriger Achimer zu spät und fuhr mit seinem VW auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von rund 2500,-EUR, der 71-jährige und seine 63-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Am Steuer mit über 3 Promille

Achim. Am 15.04.2022 kontrollierten Kollegen des Polizeikommissariats Achim in den Abendstunden eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus Bochum in der Uphuser Heerstraße in Achim. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass diese erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Tuningverstöße am "Car-Freitag" Achim. Am Freitag führten Beamte des Polizeikommissariats Achim eine Sonderkontrolle "Autotuning" durch. Am sogenannten "Car-Freitag" wurden insgesamt drei Kraftfahrzeuge im Zuständigkeitsbereich der Achimer Polizei beanstandet. Bei der Kontrolle durch die speziell für getunte Fahrzeuge geschulten Kollegen wurde festgestellt, dass an den jeweiligen Kraftfahrzeugen verschiedene Modifikationen vorgenommen wurden, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zogen. Gegen die nunmehr Betroffenen wurde jeweils ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Pkw stillgelegt. Bei den beanstandeten Fahrzeugen handelte es sich jeweils um einen BMW der 3er Reihe.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Achim. Am Freitag kam es um 17:45 Uhr in der Achimer Brückenstraße nach Anzeige des Geschädigten zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hierbei habe der Geschädigte die Achimer Brückenstraße mit seinem Pkw befahren, als ein Fahrradfahrer unvermittelt von der Herbergstraße in die Achimer Brückenstraße eingefahren sei. Nachdem der Geschädigte hupte, habe der Radfahrende abrupt abgebremst. Nur durch das umsichtige Verhalten des Fahrzeugführers sei nach dessen Angaben ein Verkehrsunfall vermieden worden. Der geflüchtete bislang unbekannte Radfahrende wird durch den Geschädigten als schlanker, älterer Herr mit grauen Haaren und circa 1,8m Größe beschrieben. Er soll eine Stoffjacke getragen haben. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Fahrzeugführer zeigt Atemalkoholgerät der Polizei die Grenzen auf Achim. Am Freitagmittag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 62-jährigen, männlichen Fahrzeugführer einer Mercedes Benz E-Klasse, in der Borsteler Landstraße in Achim. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, da die Alkoholbeeinflussung des Herrn die Höchstwertgrenze des Gerätes überschritt. Diese liegt bei ca. 5 Promille. Zudem war der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es folgte eine Blutentnahme bei dem Herrn sowie die präventive Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels, zur Verhinderung der Weiterfahrt.

Polizei sucht Zeugen

Verden. Am Donnerstagmittag, zwischen 13:45 Uhr und 13:50 Uhr, befuhr eine 67-jährige Dame mit ihrem Opel die Hermannstraße in Richtung Am Alten Pulverschuppen. In der Hermannstraße touchiert sie einen abgeparkten Lkw. Anschließend setzte sie ihre Fahrt zunächst fort. Erst im Nachhinein sucht sie die Verdener Polizeidienststelle auf und meldet den Unfall. Der unfallgeschädigte Lkw konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht mehr am Unfallort festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf den abgestellten Lkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Traktor entwendet +++

Traktor entwendet

Grasberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von einem Firmengrundstück in der Meinershauser Straße ein Traktor entwendet. Der Tatverdächtige konnte zuvor in Besitz des Schlüssels gelangen und den Traktor dadurch starten. Bei der Tatausführung wurde der Mann durch einen Zeugen beobachtet. Der Zeuge verfolgte den Täter in seinem Pkw. Als der tatverdächtige dies bemerkte, versuchte er über einen Acker zu fliehen. Dort stellte er den Traktor unverschlossen ab und setzte seine Flucht fußläufig fort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell